Пласидо Доминго пожаловался на трудные времена после концерта в Петербурге
Оперный певец Пласидо Доминго исполнил в Мариинском театре заглавную партию в опере Верди »Симон Бокканегра», передает «Рен ТВ».
Приемом российской публики Доминго, в прошлом году обвиненный в сексуальных домогательствах, остался доволен. «Конечно, все это не может не беспокоить, но я продолжаю ездить по миру, и публика принимает меня так, как вы сегодня убедились. Бывают трудные времена, но они проходят, и я счастлив, что продолжаю служить», — поделился он.
В июне 2019 года Доминго был вынужден отменить выступление в Мариинском театре из-за частичной потери голоса.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Аида Гарифуллина откроет Венский оперный бал
— Муж Нетребко опроверг слухи об отказе выступать на одной сцене с армянкой
— Пласидо Доминго отрицает обвинения в сексуальных домогательствах