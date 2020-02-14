Киркоров заявил, что не боится оскорбить чувства верующих новым клипом

Эстрадный певец Филипп Киркоров заявил, что не боится обвинений в оскорблении чувств верующих из-за его нового клипа «Романы». Об этом сообщает РИА «Новости».

В клипе действие происходит в церкви, где Киркоров в образе католического священника пытается противостоять домогательствам прихожанки, роль которой играет Екатерина Варнава. Монашки пытаются защитить священника от соблазнения женщины.

«В сериале Соррентино «Молодой папа» все тоже достаточно спорно, а к нему нет вопросов?», — сказал Киркоров, отвечая на вопрос об оскорблении чувств верующих.

Он добавил, что клип навеян фреской Микеланджело «Сотворение Адама», которая располагается в Ватикане.

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