Создатели фильма «Дау» подали в суд на Минкультуры России

Киностудия «Phenomen Films» подала в суд на Министерство культуры России за частичный отказ в прокатном удостоверении фильму «Дау» режиссера Ильи Хржановского. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя проекта в России Дарью Виолину.

Создатели фильма подали иск в Арбитражный суд Москвы, заявила Виолина. Она пояснила, что киностудия требует признать незаконным отказ в выдаче прокатных удостоверений четырем частям проекта «Дау».

Кроме того, по словам Виолиной, представители киностудии заявляют о необоснованности обвинений в пропаганде порнографии и ссылаются на конституционное право на свободу художественного, литературного и иного творчества.

В ноябре 2019 года Минкульт не выдал прокатные удостоверения фильмам «Дау. Наташа», «Дау. Новый человек», «Дау. Нора Сын», «Дау. Саша Валера» из-за обнаруженной в них пропаганды порнографии. Хржановский работал над «Дау» 12 лет, премьера проекта состоялась в Париже в январе 2019 года.

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