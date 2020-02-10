Питт рассказал о близкой дружбе с Ди Каприо
Актер Брэд Питт после получения кинопремии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана рассказал о своей дружбе с коллегой по фильму Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» — актером Леонардо Ди Каприо.
В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире показывал онлайн-кинотеатр Okko.
Как пишет «Российская газета», Питт отметил, что благодарен за дружбу и поддержку Ди Каприо. «До этого фильма мы были знакомы шапочно и впервые работали вместе. Как сказал Квентин, у нас была такая «химия», что ему было легко и комфортно с нами работать. Это для меня самый большой комплимент. Теперь мы близкие друзья, у нас общий интерес — мы страстные коллекционеры современного искусства», — рассказал Питт о совместном увлечении с другом.
«Оскар» стал для 56-летнего Брэда Питта первым в карьере.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Брэд Питт получил «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана
— Лучшим мультфильмом на премии «Оскар-2020» стала «История игрушек 4»
— Брэд Питт пошутил о Brexit перед принцем Уильямом на BAFTA