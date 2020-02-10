Питт рассказал о близкой дружбе с Ди Каприо

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Актер Брэд Питт после получения кинопремии «Оскар» за лучшую мужскую роль второго плана рассказал о своей дружбе с коллегой по фильму Квентина Тарантино «Однажды... в Голливуде» — актером Леонардо Ди Каприо.

В России церемонию вручения премии «Оскар» в прямом эфире показывал онлайн-кинотеатр Okko.

Как пишет «Российская газета», Питт отметил, что благодарен за дружбу и поддержку Ди Каприо. «До этого фильма мы были знакомы шапочно и впервые работали вместе. Как сказал Квентин, у нас была такая «химия», что ему было легко и комфортно с нами работать. Это для меня самый большой комплимент. Теперь мы близкие друзья, у нас общий интерес — мы страстные коллекционеры современного искусства», — рассказал Питт о совместном увлечении с другом.

«Оскар» стал для 56-летнего Брэда Питта первым в карьере.

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