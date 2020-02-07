Соловьев объяснил свой отказ говорить с Дудем и Собчак

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Телеведущий Владимир Соловьев объяснил, почему отказал в интервью Юрию Дудю и Ксении Собчак.

По словам Соловьева, ему неинтересно говорить с Дудем, а многомиллионные просмотры его видеоблога он считает результатом накрутки. «Он задает те вопросы, которые ему написали старые редакторы. Он же сам не способен ничего генерить. Про виллу я миллион раз уже рассказывал, мне это неинтересно. Я не расширяю аудиторию за счет этих персонажей. Мне неинтересно с ними, ну совсем. Дудь же пустой», — цитирует Соловьева сайт kp.ru.

Говорить с Собчак ему тоже неинтересно. «Ксения Анатольевна хотела взять у меня интервью. Здесь я не вижу искры. Мне неинтересно. Если Ходорковский хочет о чем-то меня спросить — зачем идти к Дудю? Для общения с молодежью он мне не нужен», — сказал он.

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