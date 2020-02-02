Фильм «1917» получил премию БАФТА как лучший британский фильм
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Исторической драме «1917» американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) как лучший британский фильм, передает ТАСС.
Отмечается, что всего эта лента фигурирует в семи номинациях премии. В частности, в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа».
Ранее сообщалось, что драма «1917» была удостоена главной награды Гильдии продюсеров США.
В картине показаны события Первой мировой войны. Это история о двух солдатах, которым дали поручение преодолеть вражескую территорию, чтобы передать секретное сообщение для спасения жизни тысячам военных.
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