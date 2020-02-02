Фильм «1917» получил премию БАФТА как лучший британский фильм

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Кадр из фильма «1917» (2019) Кадр из фильма «1917» (2019)
Кадр из фильма «1917» (2019)
DreamWorks SKG

Исторической драме «1917» американского режиссера Сэма Мендеса присвоена премия Британской академии кино и телевизионных искусств (БАФТА) как лучший британский фильм, передает ТАСС.

Отмечается, что всего эта лента фигурирует в семи номинациях премии. В частности, в номинациях «Лучший фильм» и «Лучшая режиссерская работа».

Ранее сообщалось, что драма «1917» была удостоена главной награды Гильдии продюсеров США.

В картине показаны события Первой мировой войны. Это история о двух солдатах, которым дали поручение преодолеть вражескую территорию, чтобы передать секретное сообщение для спасения жизни тысячам военных.

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