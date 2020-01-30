Мел Гибсон и Дэнни Гловер воссоединятся в «Смертельном оружии 5»
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Актеры Мел Гибсон и Дэнни Гловер снимутся в последней части кинофраншизы «Смертельное оружие», передает NME.
Продюсер Дэн Лин рассказал, что артисты снова сыграют детективов Риггса и Мердока через 22 года после выхода «Смертельного оружие 4». В режиссерское кресло вернется Ричард Доннер. «Это будет что-то удивительное. Эта история — очень личная для Доннера», — рассказал Лин.
Сценарий фильма пока не завершен.
Оригинальное «Смертельное оружие» вышло в 1987 году. По мотивам кинофраншизы с 2016 по 2019 годы выходил одноименный сериал.
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