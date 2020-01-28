Владимир Соловьев расплакался в эфире

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Телеведущий Владимир Соловьев не смог сдержать слез в эфире своего вечернего шоу, передает сайт kp.ru.

Он расплакался, вспомнив, как в детстве посещал военное кладбище в Санкт-Петербурге. «Там, наверное, метров 500, когда идешь до Пискаревского кладбища. Даже меньше. Полмиллиона человек в братских могилах...» — поделился Соловьев, вытирая слезы.

По словам Соловьева, каждый ребенок должен за государственный счет приехать и увидеть Пискаревское кладбище. «Это прививка на всю жизнь. Я не могу понять... Евреи каждую свою историческую победу отмечают, как происходящую здесь и сейчас. 27 миллионов наших соотечественников погибли. И как это можно забыть?» — негодовал Соловьев, обращая внимание на то, что историю войны некоторые страны пытаются переписать.

27 января в России отмечали День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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