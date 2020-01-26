Шнуров назвал условие своего участия в политике

Российский музыкант Сергей Шнуров рассказал, при каких условиях начнет заниматься политикой в России. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что включится в политическую жизнь, если россияне об этом попросят.

Лидер группировки «Ленинград» подчеркнул, что не будет заниматься политикой, при условии поступления такого запроса сверху, если «кто-то там решил в каких-то кабинетах»,

«Если я увижу свой электорат, если я пойму, что этим людям я могу причинить какое-то добро, тогда я, естественно, пойду в политику», — заключил Шнуров.

Музыкант также добавил, что на данный момент для него нет места в существующей конфигурации Госдумы.

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