Путин отметил самобытные актерские работы празднующей юбилей Талызиной

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Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием актрису театра и кино Валентину Талызину.

Поздравительная телеграмма в адрес народной артистки РСФСР опубликована на сайте Кремля. «Вы вписали немало ярких, талантливых строк в историю отечественного театра и кинематографа. Подарили ценителям искусства богатую галерею глубоких, самобытных актерских работ», — отметил Путин, пожелав актрисе здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.

Валентина Талызина — звезда фильмов «Большая перемена», «Афоня», «Ирония судьбы, или с легким паром», «Гостья из будущего» и многих других.

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