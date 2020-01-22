Путин отметил самобытные актерские работы празднующей юбилей Талызиной
Президент России Владимир Путин поздравил с 85-летием актрису театра и кино Валентину Талызину.
Поздравительная телеграмма в адрес народной артистки РСФСР опубликована на сайте Кремля. «Вы вписали немало ярких, талантливых строк в историю отечественного театра и кинематографа. Подарили ценителям искусства богатую галерею глубоких, самобытных актерских работ», — отметил Путин, пожелав актрисе здоровья, вдохновения и новых творческих успехов.
Валентина Талызина — звезда фильмов «Большая перемена», «Афоня», «Ирония судьбы, или с легким паром», «Гостья из будущего» и многих других.
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