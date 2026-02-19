Размер шрифта
Общество

ФСБ разгромила ячейку террористов в колонии в Забайкальском крае

ФСБ задержала семь членов законспирированной террористической ячейки в Забайкалье
Алексей Филиппов/РИА Новости

Силовики разгромили законспирированную ячейку террористов в одной из колоний в Забайкальском крае. Задержаны семь человек, РИА Новости сообщили в ФСБ России.

Уточняется, что выявить и пресечь деятельность террористов, в том числе и организаторов ячейки, удалось в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных в Дагестане, Забайкальском и Краснодарском краях, а также в Волгоградской области.

В ФСБ отметили, что в отношении всех фигурантов возбуждено уголовное дело по статье об организации террористического сообщества и участии в нем, а против организаторов террористической ячейки — по статье о содействии террористической деятельности.

До этого Петропавловск-Камчатский городской суд приговорил 25-летнего осужденного местного жителя еще к 9 годам лишения свободы за организацию и участие в деятельности экстремистской структуры, а также за ее финансирование. Фигурант распространял криминальную идеологию, пропагандировал насилие и отрицал общепринятые моральные нормы. В дальнейшем фигурант возглавил созданную ячейку и координировал ее деятельность.

Ранее начальника колонии в Челябинске заподозрили в покровительстве осужденному.
 
