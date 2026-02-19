Определились полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпиаде-2026

Определились полуфинальные пары хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2026 в Италии.

Сборная Канады встретится с Финляндией, а США поспорят за выход в финал со Словакией. Оба матча пройдут 20 февраля.

Финал олимпийского хоккейного турнира состоится 22 февраля.

Сборная России по хоккею не принимает участие в Олимпийских играх — 2026 в Италии из-за отстранения.

Международная федерация хоккея (IIHF) весной 2022 года после начала специальной военной операции России на Украине приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году. В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24, такое же решение было принято в феврале 2025 года. Уже известно, что Россия пропустит чемпионат мира 2026 года, который пройдет в Швейцарии.

Ранее российский флаг вывесили на трибунах во время хоккейного матча на Олимпиаде.