Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский заявил, что ему не нужна «историческая чушь» от Путина

Зеленский признался, что не хочет тратить время на «историческую чушь» от Путина
Reuters

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что не хочет слушать «историческую чушь» от президента России Владимира Путина. Он высказался о ситуации в ходе интервью с британским журналистом Пирсом Морганом, запись которого опубликована на YouTube-канале Piers Morgan Uncensored.

«Мне не нужно тратить время на исторические вопросы или причины, по которым он (Путин. — «Газета.Ru») все это (специальную военную операцию. — «Газета.Ru») начал», — сказал Зеленский.

Также в ходе беседы украинский лидер порассуждал о том, что произойдет с его страной, если его вдруг не станет. Глава государства выразил уверенность, что Украина не будет разрушена. Он подчеркнул, что страна — это не один человек, а система институтов. При этом данные институты продолжают работать даже в условиях полномасштабного вооруженного конфликта.

17 и 18 февраля в Женеве состоялся третий раунд переговоров в формате Россия — США — Украина. В первый день обсуждения продлились шесть часов, во второй — около двух. Глава делегации Москвы Владимир Мединский назвал беседы «тяжелыми, но деловыми». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Как заявил председатель комитета Государственной думы России по международным делам Леонид Слуцкий, украинскому руководству для понимания «матчасти» не помешал бы исторический ликбез от Владимира Мединского.

Ранее Медведев сравнил спецоперацию на Украине с Великой Отечественной войной.
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!