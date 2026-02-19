Россияне рассказали, как хотят отметить 23 февраля на работе

Более 40% опрошенных россиян хотят подарки и досуг с коллегами на 23 февраля

Чуть менее половины (42,3%) опрошенных мужчин в России рассчитывают на подарки или совместный досуг от коллег на 23 февраля. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы GdeRabota.ru (есть у «Газеты.Ru»).

При этом 43,4% женщин не знают, будет ли поздравление для мужчин в их компаниях. 19,9% сообщили, что праздник в организации не отмечается.

42,3% мужчин выбрали конкретный формат поздравления, которое бы они хотели получить. Наиболее популярным оказался полезный подарок для работы или отдыха — его выбрали 16,2% респондентов. 14,6% предпочли корпоратив с фуршетом, 4,7% — активный формат на природе, 3,7% — открытку или письмо, 3,1% — творческое поздравление. 6,9% мужчин заявили, что не хотят получать подарки и поздравления.

17,8% мужчин сообщили, что в их компаниях 23 февраля не отмечают, а 33% затруднились определить желаемый формат.

Среди респондентов-женщин, которые сообщили о планах компании, наиболее распространенным вариантом поздравлений оказался полезный подарок для работы или отдыха — о нем сообщили 11,6%. Корпоратив с фуршетом готовят 10,8%, творческое поздравление — 7,9%, активный формат на природе — 3,9%, открытки и письма — 2,6%.

«Результаты опроса показывают, что отношение к 23 февраля в рабочих коллективах становится более сдержанным. При этом 93,1% опрошенных мужчин явно не отказались от подарков и поздравлений, то есть рассчитывают на внимание коллег. В ряде компаний праздник остается неофициальным, и реакция работодателей не всегда совпадает с ожиданиями сотрудников», — отметила генеральный директор сервиса по поиску работы и подбору персонала GdeRabota.ru Екатерина Агаева.

В опросе приняли участие почти 1 тыс. россиян — мужчин и женщин.

Ранее россияне рассказали, сколько денег они потратили на 14 февраля.