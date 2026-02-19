Российский боец записал обращение после скандала из-за фейковой награды военкора

Участник СВО Гольман призвал к осторожности после скандала с военкором «Ахмата»

Участник специальной военной операции (СВО) Евгений Гольман призвал быть осторожными после скандала с военным корреспондентом спецназа «Ахмат» Михаилом Негматовым, которого обвинили в ношении фейковой высшей награды частной военной компании «Вагнер». Видеообращение Гольман выложил в Telegram-канале.

Обращение военный адресовал встречающимся с участниками СВО депутатам Государственной думы. Боец призвал парламентариев проверять, с кем они устраивают мероприятия и фотографируются. По его словам, после таких встреч «ряженые-наряженые» россияне используют фотографии с политиками в собственных интересах.

«Не ходите фотографироваться, с кем попало, тем более если там (на форме) висят такие звезды как платиновая», — сказал Гольман.

Негматова обвинили в неправомерном ношении высшей награды ЧВК «Вагнер» — «платиновой звезды героя». На странице военкора опубликованы фотографии, на которых он с этой медалью стоит рядом с депутатом Госдумы и председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, а также с командиром «Ахмата» Апти Алаудиновым.

