Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

Российский боец записал обращение после скандала из-за фейковой награды военкора

Участник СВО Гольман призвал к осторожности после скандала с военкором «Ахмата»
Сергей Бобылев/РИА Новости

Участник специальной военной операции (СВО) Евгений Гольман призвал быть осторожными после скандала с военным корреспондентом спецназа «Ахмат» Михаилом Негматовым, которого обвинили в ношении фейковой высшей награды частной военной компании «Вагнер». Видеообращение Гольман выложил в Telegram-канале.

Обращение военный адресовал встречающимся с участниками СВО депутатам Государственной думы. Боец призвал парламентариев проверять, с кем они устраивают мероприятия и фотографируются. По его словам, после таких встреч «ряженые-наряженые» россияне используют фотографии с политиками в собственных интересах.

«Не ходите фотографироваться, с кем попало, тем более если там (на форме) висят такие звезды как платиновая», — сказал Гольман.

Негматова обвинили в неправомерном ношении высшей награды ЧВК «Вагнер» — «платиновой звезды героя». На странице военкора опубликованы фотографии, на которых он с этой медалью стоит рядом с депутатом Госдумы и председателем партии «Справедливая Россия» Сергеем Мироновым, а также с командиром «Ахмата» Апти Алаудиновым.

Ранее Кадыров рассказал о гуманизме бойцов «Ахмата».
 
Теперь вы знаете
Как получить 1,3 млн рублей от государства за покупку квартиры в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!