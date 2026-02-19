Стала известна возможная причина нападения на ученика в Александровске

Причиной нападения на школьника в Пермском крае мог стать личный конфликт. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, 13-летний семиклассник за некоторое время до произошедшего поссорился с оппонентом. В день инцидента он якобы встретил юношу на лестнице и нанес ему несколько ударов.

Некоторые в учреждении предполагают, что нападавший проиграл в онлайн-игре, поэтому решил «разобраться» с оппонентом. Некоторые учащиеся рассказали, что несовершеннолетний нападавший говорил о понятиях, связанных в АУЕ (организация признана в РФ экстремистской и запрещена).

Когда именно произошел инцидент, неизвестно. Не исключается, что к нападению несовершеннолетний готовился заранее.

Утром 19 февраля в школе Александровска произошло нападение. Молодой человек схватился за нож и нанес ему травму. Предположительно, подростка остановили учителя и вызвали сотрудников МВД.

Пострадавший находится в тяжелом состоянии, ему понадобилась транспортировка с помощью санавиации в другой населенный пункт.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

