Песков ответил на вопрос о Telegram-канале Кремля на фоне замедления мессенджера

Песков: у Кремля остается канал в Telegram, трудностей с его ведением нет
Сергей Гунеев/РИА Новости

У Кремля остается официальный канал в мессенджере Telegram. Трудностей с его ведением нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым.

«У нас есть канал в Max. И остается канал в Telegram», — сказал Песков.

Журналист также спросил у пресс-секретаря президента, пользуются ли в Кремле сервисами VPN для ведения Telegram-канала.

«Кто-то где-то», — ответил Песков.

Он пояснил, что за рубежом проживает много россиян. Кроме того, много иностранцев интересуются президентской повесткой. В связи с этим в интересах Кремля эту повестку доводить до этих людей, отметил Песков.

До этого Песков заявлял о непричастности Кремля к замедлению мессенджера Telegram. По его словам, этим занимается Роскомнадзор.

С 10 февраля Роскомнадзор начал замедлять работу мессенджера Telegram. По информации ведомства, причиной такого решения стало нарушение российских законов.

Ранее у россиян начали исчезать сообщения и чаты в Telegram.
 
