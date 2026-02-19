На Украине майор организовал схему побега из воинских частей в Европу

ГБР Украины: майор ВСУ помогал военным бежать из частей в Европу за $14 тысяч

Майор из Днепропетровской области организовал схему побега бойцов из воинских частей в Европу. Об этом сообщило государственное бюро расследований (ГБР) Украины.

По данным следствия, к своей деятельности офицер привлек двух сообщников, которые отвечали за финансовые расчеты и транспортировку военнослужащих. Бойцам предлагали целый пакет услуг: инструктаж, меры конспирации, перемещение по территории Украины и организацию выезда в страны Европы. Кроме того, беглецам объясняли, как оформить статус беженца за рубежом.

Таким образом, в частности, был организован побег военнослужащему из части в Каменском районе Днепропетровской области. За эту услугу боец заплатил $14 тысяч. Участник группировки забрал военного из части и доставил в Днепропетровск, где тот передал ему первую часть суммы. Остальное военный должен был отдать перед пересечением границы, однако схема была раскрыта.

До этого главком ВСУ Александр Сырский рассказал, что делают с военнослужащими, которые вернулись из самовольного оставления части. По его словам, они в первую очередь отправляются на передовую и выполняют боевые задачи на самых горячих участках фронта.

Ранее было названо число дезертировавших из ВСУ в 2025 году.