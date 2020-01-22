В Петербурге известного комика разыскивает МВД за его высмеивание представителей власти

25-летний комик Александр Долгополов сообщил в своем Instagram, что бар в Санкт-Петербурге, где он неоднократно выступал, получил от МВД запрос с просьбой предоставить о нем информацию.

По словам юноши, правоохранители могут разыскивать его из-за стендапа, записанного в заведении в феврале 2019 года.

«Я не знаю, что происходит. Я напуган, я злюсь. Я не удивлен, этого стоило ждать», — написал Долгополов.

Он также отметил, что МВД могли не понравиться его шутки о представителях власти, в том числе и о президенте России.