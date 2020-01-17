Президент «Грэмми» уволена за 10 дней до вручения премии
Исполнительный директор Национальной академии искусства и науки звукозаписи Дебора Дуган отстранена от должности, передает Variety.
Дуган, занимавшуюся организацией музыкальной премии «Грэмми», обвинили в злоупотреблении должностными полномочиями. Сейчас в академии ведется независимое расследование.
Исполнять обязанности президента временно будет председатель попечительского совета Харви Мэйсон — младший.
Как свидетельствует источник издания, работа оказалась «непосильной» для Дуган, и ее «эпатажные решения злили людей в академии».
Дуган заняла свой пост в августе 2019 года. Торжественная церемония вручения «Грэмми» пройдет 27 января
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