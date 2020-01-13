«Холоп» снова возглавил российский прокат
фильм российского режиссера Клима Шипенко «Холоп» снова возглавил отечественный прокат, собрав в прошедшие выходные 416,7 млн руб., передает портал kinobusiness.com.
На втором месте оказался мультфильм «Камуфляж и шпионаж» Ника Бруно и Троя Квона с 210 млн руб., на третьем — фантастическая лента Федора Бондарчука «Вторжение» с 135,5 млн рубл.
Премьера «Холопа» состоялась 26 декабря. По сюжету, молодой «мажор» в исполнении Милоша Биковича после подстроенной аварии попадает в «прошлое» — в Россию XIX века. Специально для него быт российской деревни организовали его родители в целях перевоспитания.
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