«Холоп» снова возглавил российский прокат

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фильм российского режиссера Клима Шипенко «Холоп» снова возглавил отечественный прокат, собрав в прошедшие выходные 416,7 млн руб., передает портал kinobusiness.com.

На втором месте оказался мультфильм «Камуфляж и шпионаж» Ника Бруно и Троя Квона с 210 млн руб., на третьем — фантастическая лента Федора Бондарчука «Вторжение» с 135,5 млн рубл.

Премьера «Холопа» состоялась 26 декабря. По сюжету, молодой «мажор» в исполнении Милоша Биковича после подстроенной аварии попадает в «прошлое» — в Россию XIX века. Специально для него быт российской деревни организовали его родители в целях перевоспитания.

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