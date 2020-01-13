В мировом кинопрокате обновился кассовый рекорд

Кассовые сборы фильмов в мире в 2019 году установились на отметке в $42,5 млрд, что стало новым рекордом. Об этом сообщает Variety со ссылкой на Comscore.

Как стало известно, бокс-офис США в прошлом году составил $11,4 млрд.

При этом он уменьшился по сравнению с 2018 годом на 4,4%.

Отмечается, что продажи билетов в других странах увеличились, преодолев $30 млрд.

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