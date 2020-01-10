Представитель Юрия Антонова рассказал о перенесенной им операции

Российский композитор и певец Юрий Антонов восстанавливается после операции на колене, которую перенес накануне Нового года.

Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации артиста. «Да, операция была перед Новым годом. Постепенно заживает, но процесс сложный», — поделился подробностями представитель Антонова.

Юрию Антонову 74 года, в феврале он отпразднует 75-летие. По словам представителя, концерты, посвященные юбилею, Антонов отложит до полного выздоровления.

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