Представитель Юрия Антонова рассказал о перенесенной им операции
close
Российский композитор и певец Юрий Антонов восстанавливается после операции на колене, которую перенес накануне Нового года.
Об этом РИА «Новости» сообщили в администрации артиста. «Да, операция была перед Новым годом. Постепенно заживает, но процесс сложный», — поделился подробностями представитель Антонова.
Юрию Антонову 74 года, в феврале он отпразднует 75-летие. По словам представителя, концерты, посвященные юбилею, Антонов отложит до полного выздоровления.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Юрий Антонов перенес операцию
— Юрий Антонов стал самой дорогой звездой на российских корпоративах