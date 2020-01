«Челюсти» Стивена Спилберга получат ремейк

Киностудия Universal Pictures готовится к съемкам ремейка триллера Стивена Спилберга «Челюсти», передает портал We got this covered со ссылкой на осведомленный источник.

Фильм снимут по одноименному роману Питера Бенчли 1974 года. По сюжету, кровожадная акула нападает на отдыхающих на островном курорте людей.

Ожидается, что в ремейке появятся новые герои, которых не было в картине Спилберга. Предположительно, сам Стивен Спилберг станет продюсером новых «Челюстей», режиссерское же кресло займет Андрес Мускетти («Мама», «Оно»).

Оригинальные «Челюсти» вышли в прокат в 1975 году.

