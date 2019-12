People назвал 10 лучших альбомов 2019 года

Названа десятка лучших альбомов 2019 года по версии журнала People.

Отмечается, что на первом месте оказался альбом певицы Арианы Гранде «Thank u, next». На второй строчке в рейтинге находится работа Lizzo «Cuz I Love You», а замыкает тройку альбом кантри-певицы Тейлор Свифт «Lover».

Кроме того, в список попали музыкальные работы Билли Айлиш «When We All Fall Asleep», «Where Do De Go?», альбом Ланы Дель Рей «Norman F-Rockwell», а также пластинка Бейонсе «Homecoming: The Live Album».

Замыкающими в топ-10 стали Ари Леннокс с «She Butter Baby», альбом Марен Моррис «Girl» и «Jaima» авторства Бриттани Ховард.

