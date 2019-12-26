Шахназаров назвал смерть Волчек большой потерей для культуры

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

__is_photorep_included12100045: 1

Гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров прокомментировал сообщения об уходе из жизни худрука «Современника» народной артистки России Галины Волчек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он заявил, что сообщения о смерти худрука стали для него шоком. По его мнению, это является большой утратой для отечественной культуры.

Режиссер также отметил, что Волчек была выдающейся во всех отношениях женщиной.

«Это была выдающаяся женщина во всех отношениях: как человек, как художник, как актриса, как руководитель театра», — добавил Шахназаров.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Врачи назвали предварительную причину смерти Волчек

— Скончалась художественный руководитель «Современника» Галина Волчек

— В больнице сообщили об атрофии мозга у Галины Волчек