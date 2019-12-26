Путин поздравил Боярского с 70-летием

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Президент России Владимир Путин поздравил с юбилеем народного артиста России Михаила Боярского.

26 декабря 2019 года Боярский отмечает 70-летие. Путин назвал актера необычайно талантливым, обаятельным и энергичным человеком. «Вы обогатили отечественный театр, эстраду и кинематограф яркими, самобытными, запоминающимися работами. По праву снискали профессиональное признание и искреннюю любовь зрителей всех поколений – и в родном Санкт-Петербурге, и во всей нашей огромной стране, и далеко за ее пределами», — отметил президент в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.

Михаил Боярский снимается в кино с 1970-х, известен по ролям в фильмах «Соломенная шляпка», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Гардемарины, вперед!» и др.

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