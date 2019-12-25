Минкультуры Британии запретило владельцу вывезти картину Гейнсборо из страны

Министерство культуры Великобритании временно запретило владельцу картины Томаса Гейнсборо вывозить полотно из страны. Об этом сообщает газета Daily Mail.

Известно, что картина «Поездка на рынок» 1773 года была продана частному коллекционеру за £8 млн ($10,3 млн).

Владелец полотна намеревался вывести картину из страны, однако власти не разрешили ему это сделать, ссылаясь на то, что намерены сохранить ее в национальной коллекции. Изначально предполагалось, что данное произведение искусства приобретет британец.

Временный запрет действует до марта 2020 года, существует вероятность продления санкции до сентября.

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