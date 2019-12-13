Мединский рассказал о проекте об упрощении возрастной маркировки

Министр культуры России Владимир Мединский считает, что реализация закона о возрастных маркировках напоминает профанацию, поэтом ее нужно упростить. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению министра, большое количество возрастных цензов говорит об избыточном регулировании.

«Это, конечно, носит формат некой рекомендации, но вы зайдите на любой фильм 16+ в воскресенье, там есть утренние сеансы и масса детей в зале, и в чем смысл?», — прокомментировал Мединский.

Он уверен, что цензов должно быть меньше. При этом Мединский считает, что особенно анекдотично они выглядят на книгах.

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