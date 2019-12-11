Тима Белорусских стал артистом года по версии «ВКонтакте»

Музыкальная редакция социальной сети «ВКонтакте» подвела итоги года.

«Прорывом года» назван JONY , а «Артистом 2019» — Тима Белорусских, треки которого пользователи «ВКонтакте» и BOOM прослушали больше миллиарда раз. При этом чаще всего на личных страницах и в сообществах пользователи социальной сети делились песнями Jah Khalib, который победил в номинации «Выбор пользователей 2019».

Певцу Тиме Белорусских 21 год, исполнитель хитов «Незабудка» и «Витаминка». Клип на песню «Витаминка» в 2019 году вошел в список самых просматриваемых видео на YouTube в России.

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