В сеть выложили тизер сериала «Старгерл» по комиксам DC
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На YouTube появился тизер нового супергеройского сериала «Старгерл», который сняли по мотивам комиксов DC.
На кадрах в обычной одежде показана главная героиня сериала Кортни Уитмор, которую сыграла американская актриса Брэк Бэссинджер.
Еще в ролике представлен первый взгляд на ее супергеройский костюм.
Отмечается, что на передней части костюма у Старгерл имеется звезда, а в руках у нее находится космический посох.
Премьера этого сериала намечена на весну 2020 года.
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