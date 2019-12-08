В сеть выложили тизер сериала «Старгерл» по комиксам DC

На YouTube появился тизер нового супергеройского сериала «Старгерл», который сняли по мотивам комиксов DC.

На кадрах в обычной одежде показана главная героиня сериала Кортни Уитмор, которую сыграла американская актриса Брэк Бэссинджер.

Еще в ролике представлен первый взгляд на ее супергеройский костюм.

Отмечается, что на передней части костюма у Старгерл имеется звезда, а в руках у нее находится космический посох.

Премьера этого сериала намечена на весну 2020 года.

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