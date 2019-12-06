Фадеев представил первых артистов своего обновленного лейбла

Продюсер Максим Фадеев в Instagram представил свой первый проект после перезагрузки лейбла Malfa.

Он представил клип танцевальной группы. «INKI — танцевальный бойз-бэнд нового формата, вдохновленный трендами азиатских идол-групп», — рассказал Фадеев, добавив, что группа заслуживает быть замеченной.

Не все фолловеры оценили новую идею Фадеева. Некоторым не понравилось, что молодые люди копируют жанр k-pop. «Зачем копировать так откровенно, раньше удавалось создавать уникальность», — пишут продюсеру в комментариях.

Максим Фадеев распустил продюсерский центр MALFA в конце октября 2019 года.

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