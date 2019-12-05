Медведев пошутил про Гарика Харламова на пресс-конференции Путина

Отвечая на вопрос телеведущего юмориста Тимура Батрутдинова в ходе общения с телеканалами премьер-министр Дмитрий Медведев пошутил про поход Гарика Харламова на пресс-конференцию президента РФ Владимира Путина.

Батрутдинов в своем вопросе про интернет и телевидение упомянул про «тандем». В ответ Медведев, обращаясь к ведущему, задал вопрос — правильно ли он понял, что второй представитель их с Харламовым творческого тандема пойдет на «другую пресс-конференцию», которая состоится в ближайшее время.

В ответ Батрутдинов, рассмеявшись, ответил Медведеву утвердительно.

19 декабря состоится ежегодная большая пресс-конференция Путина.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию ответов Медведева на вопросы российских телеканалов.