В Мурманске сорвали концерт Ирины Аллегровой

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В Мурманске без предупреждения был отменен концерт Ирины Аллегровой, передает «Собеседник».

Известно, что концерт был сорван в день проведения: люди пришли к месту проведения мероприятия и узнали, что Аллегрова не выступит.

Утверждается, что отмена связана с низкой продажей билетов, самые дорогие из которых стоили 7 тыс. руб. Также Аллегрова предпочитает продавать билеты через одного онлайн-партнера, а не в кассе концертного зала. Поэтому потенциальные зрители старшего возраста могли не справиться с покупкой.

Ирине Аллегровой 67 лет. Народная артистка России, исполнительница хитов «Я тучи разведу руками», «Странник мой», «Шальная императрица» и др.

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