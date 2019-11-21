Sony Pictures купила русский хоррор «Тварь»

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Студия Sony Pictures приобрела права на российский фильм ужасов «Тварь», передает The Hollywood Reporter.

Ленту планируют показать в Индии и Южной Корее, а после адаптировать для рынков других стран.

По сюжету, супруги в исполнении Елены Лядовой и Владимира Вдовиченкова теряют сына и решают усыновить мальчика из детского дома. Это решение в корне меняет их жизнь.

Российская премьера «Твари» запланирована на 28 ноября. Это полнометражный дебют режиссера Ольги Городецкой.

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