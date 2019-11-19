Cтали известны подробности гибели экс-вокалистки рок-группы «Маневры»

РЕН ТВ обнародовал подробности гибели солистки рок-группы «Маневры» Надиры Садыковой и ее матери в московской квартире.

Согласно поступившей информации, их тела были найдены с явными гнилостными изменениями.

После проведения экспертиз было зафиксировано, что женщины умерли около месяца назад.

Следствие уже завело уголовное дело по статье 105 УК России «Убийство».

Как известно, до этого тела 44-летней рок-певицы и матери-пенсионерки были найдены 14 ноября в ванной. При этом признаков насильственной смерти у них обнаружены не были.

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