Полански хотят исключить из гильдии режиссеров Франции из-за секс-скандала

Гильдия авторов, режиссеров и продюсеров Франции выразила намерение приостановить членство известного режиссера Романа Полански в организации из-за обвинений в изнасиловании. Об этом сообщает Agence France-Presse.

Президент ассоциации Пьер Жоливе рассказал о проведенном голосовании между участниками совета гильдии о введении процедур по приостановлению полномочий членов организации, которым предъявлены подобные обвинения.

Он подчеркнул, что в случае признания членов гильдии виновными по предъявленным обвинениям, в особенности сексуального характера, они будут исключены. Вопрос членства Полански обсудят весной 2020 года.

«Это приостановление полномочий касается Романа Полански», — добавил Жоливе.

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