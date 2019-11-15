Опубликован трейлер «Спанча Боба: в бегах» с Киану Ривзом

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Кинокомпания Paramount Pictures на своем YouTube-канале выложила первый трейлер полнометражного анимационного фильма «Спанч Боб: в бегах», который снял режиссер Тим Хилл известный по кинолентам «Элвин и бурундуки» и «Бунт ушастых».

Отмечается, что в этой картине американский актер Киану Ривз исполнил роль мудрой полыни.

В ролике видно, как Губка Боб с другом Патриком идут спасать улитку Гэри, которая пропала. Во время своего путешествия они находят Киану Ривза, приезжают в потерянный город Атлантик Сити, а также принимают участие в азартных играх.