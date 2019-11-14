Мединский сравнил расчленившего девушку доцента Соколова с Джокером
Министр культуры России Владимир Мединский на Санкт-Петербургском международном культурном форуме ответил на вопрос о бывшем доценте СПбГУ Олеге Соколове, обвиняемом в убийстве своей аспирантки Анастасии Ещенко.
Он сравнил Соколова с антагонистом из фильма «Джокер» Тодда Филлипса. «Раньше меня спрашивали про Джокера, теперь про Олега Соколова. Так и хочется сказать: если вам так нравится Джокер, почему вам не нравится Олег Соколов?» — цитирует Мединского ИА Regnum.
По словам Мединского, его беспокоит факт, что личность историка Соколова вызвала широкий резонанс и смещает акценты с культуры и истории.
Соколов убил аспирантку Ещенко 8 ноября, после чего расчленил ее тело и выбросил в реку Мойка в Петербурге. Свою вину он уже признал.
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