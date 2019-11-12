Вдову Муслима Магомаева экстренно госпитализировали

Вдову народного артиста СССР Муслима Магомаева, советскую и российскую оперную певицу Тамару Синявскую в понедельник, 12 ноября, экстренно положили в больницу, передает РЕН ТВ.

По поступившей информации, в данный момент она находится в отделении кардиохирургии. Там артистка проходит обследование.

Сообщается, что после этого врачи примут решение об операции или консервативном лечении.

Как известно, Синявская является народной артисткой СССР и заслуженным деятелем музыкального искусства.

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