Суд рассмотрит иск к Киркорову о запрете пользования пирсом 23 января

Красногорский городской суд Московской области проведет предварительное заседание по иску предпринимателя Глеба Рыськова к певцу Филиппу Киркорову о запрете пользования пирсом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В публикации отмечается, что заседание назначено на 23 января.

До этого сообщалось, что личный пирс Киркорова у его особняка в подмосковном Красногорске станет общественным из-за нехватки документов. Решение вынесло Министерство экологии, проверив все документы на строение. Пристань площадью 235 на 82 метра построили в 2021 году и обнесли забором.

В октябре 2025 года предприниматель Глеб Рыськов подал иск на Киркорова по поводу береговой полосы. В начале ноября саратовский бизнесмен также предложил снести беседку телеведущего Александра Гордона в лесу. До этого он хотел отнять баню у Моргенштерна (признан в РФ иностранным агентом), а в 2026 году обвинил Ларису Долину в захвате берега у ручья.

