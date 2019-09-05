Грабитель разулся перед тем, как вломиться в дом Тейлор Свифт

Полиция проинформировала о том, что грабитель, который вломился в особняк американской кантри-певицы Тейлор Свифт на Род-Айленде, снял обувь, так как хотел быть вежливым. Об этом сообщает The Associated Press.

По данным правоохранительных органов, 26-летнего Ричарда Джозефа Макьюэна обнаружили внутри дома примерно в 17.00 30 августа. Он был без обуви и объяснил, что его учили снимать ботинки перед входом в чей-либо дом.

Уточняется, что мужчину обвинили во взломе и умышленном нарушении границ. В доме певицы в тот момент никого не было. У здания уже задерживали подозрительных людей, но никому из них до этого не удавалось проникнуть внутрь.

Ранее американский актер Киану Ривз попал на видео, где якобы он обезвреживает грабителя в супермаркете.