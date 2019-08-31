Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей

Фильм американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» собрал более 1 млрд рублей в российском прокате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).

Отмечается, что киноленту посмотрели уже более трех миллионов россиян.

Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.

Ранее сообщалось, что «Однажды в Голливуде» может стать самой прибыльной работой Тарантино.