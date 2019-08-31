Фильм Тарантино собрал в российском прокате более 1 млрд рублей
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Фильм американского режиссера Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде» собрал более 1 млрд рублей в российском прокате. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах (ЕАИС).
Отмечается, что киноленту посмотрели уже более трех миллионов россиян.
Уточняется, что эта первая картина режиссера за последние 15 лет, которой удалось собрать в российском прокате такую сумму.
Ранее сообщалось, что «Однажды в Голливуде» может стать самой прибыльной работой Тарантино.