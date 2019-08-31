Умерла Валери Харпер

Американская актриса Валери Харпер, которую прежде всего знают по ролям в ситкомах, умерла. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Как отмечается, она умерла в возрасте 80 лет.

Уточняется, что она скончалась после нескольких лет борьбы с раком.

Согласно изданию, Харпер приобрела известность, в первую очередь, за участие в таких ситкомах, как «Шоу Мэри Тайлер Мур», «Рода» и «Валери».

Кроме того, как подчеркивается, актриса получила за свою карьеру четыре премии «Эмми», а также «Золотой глобус».