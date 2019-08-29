Мария Миронова заявила о своей беременности
Российская актриса Мария Миронова заявила о своей второй беременности. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграме.
Артистка рассказала, что проводит дни в «ожидании новой жизни».
«В какой то момент начинаешь чувствовать ее, эту жизнь, она уже здесь и сейчас , она есть, бьётся, хотя еще не родилась», — написала Миронова.
У актрисы уже есть сын от первого брака с бизнесменом Игорем Удаловым — 27-летний Андрей. Имя отца второго ребенка Миронова пока не раскрыла.
Кто именно будет у актрисы, мальчик или девочка, она также не сообщила.
Ранее сообщалось, что актриса Мария Миронова стала жертвой грабителей.