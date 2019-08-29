Федора Бондарчука и Евгения Миронова обокрали

Российского актера, режиссера Федора Бондарчука и его коллегу Евгения Миронова обокрали прямо на съемочной площадке в Москве. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.

По данным канала, неизвестный вор первым делом обокрал Бондарчука. У него украли дорогой телефон. Пока на площадке работали сотрудники полиции, похититель вынес из гримерки и гаджет Евгения Миронова.

Известно, что Бондарчук написал заявление в полицию, а Миронов — не стал, так как уехал со съемочной площадки.

Полиция столицы считает, что украсть гаджеты мог неизвестный мужчина, который спокойно зашел на площадку, пробыл около часа и ушел. Актеры сначала подумали, что он работник.

Ранее сообщалось, что известного актера обокрали на 400 тысяч рублей в Москве.