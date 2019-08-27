В киновселенной Marvel появится супергерой-гей

Глава студии Marvel Кевин Файги подтвердил, что в новом супергеройском фильме «Вечные» одним из персонажей будет гей. Об этом сообщает The Entertainment Weekly.

По словам Фарги, у героя с нетрадиционной сексуальной ориентацией будет семья и дети.

«…это лишь малая часть того, кем он является», — сказал Файги.

В «Вечных» речь пойдет о расе суперлюдей. Они появились в результате эволюции и превратились в защитников Земли.

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