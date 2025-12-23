Суд взыскал с известной российской актрисы крупную сумму за ДТП

Суд взыскал с актрисы Александры Ребенок 153 тысячи рублей за ущерб после ДТП

В Москве Пресненский суд взыскал 153 тыс. рублей с российской актрисы Александры Ребенок за поврежденную в ДТП машину, сообщает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

«Суд в столице взыскал с известной актрисы денежные средства за ущерб поврежденного в ДТП автомобиля. Пресненский районный суд города Москвы удовлетворил в полном объеме иск САО «РЕСО-Гарантия» к Ребенок Александре Вячеславовне в размере 153 903,83 рубля. Также с ответчика взыскана государственная пошлина в размере 5617 рублей»,- говорится в сообщении.

Подробностей о ДТП, в которое попала актриса Александра Ребенок, не сообщается.

До этого звезда сериала «Кухня» Михаил Тарабукин чуть не стал участником массового ДТП на Невском проспекте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

«Федя из сериала «Кухня» стал очевидцем, но мог стать и участником ДТП. Он признался, что его едва не зацепило в аварии. Актер также возмутился, что Audi ехал на красный, поэтому и влетел в несколько авто. На его глазах виновник ДТП снял номера с машины, которые были на магнитах», — говорится в публикации.

