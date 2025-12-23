На клуб-сенсацию РПЛ наложили бан

Российский футбольный союз (РФС) принял решение наложить трансферный бан на калининградскую «Балтику», сообщает Sport Baza.

По информации источника, решение было принято в ноябре из-за грубого нарушения правил при прохождении лицензирования. Таким образом, клуб не сможет провести зимнюю трансферную кампанию.

Отмечается, что из-за бана «Балтика» не будет отпускать своих игроков в зимнее окно, несмотря на наличие предложений от других команд.

РПЛ ушла на зимнюю паузу, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов), на пятой строчке идет «Балтика» (35). «Спартак», который осенью лишился главного тренера Деяна Станковича, остается на шестой позиции, в активе команды 29 баллов.

Ранее футбольный судья Егор Егоров признался, что получил ₽1,5 млн от «Торпедо».