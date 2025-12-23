«Истошно кричал»: на видео попало, как приморцы на авто похитили человека

Во Владивостоке на видео попало, как мужчины на авто похитили человека

Во Владивостоке неизвестные на автомобиле похитили человека. Об этом сообщает «Владивосток, Приморье, Россия».

«В ночь на 23 декабря 2025 года, около 01:09, на улице Сахалинской, 35, трое молодых людей насильно посадили мужчину в автомобиль без государственных номеров, мужчина истошно кричал», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как двое мужчин насильно сажают человека в автомобиль. На записи также слышно, как приморец кричит и зовет на помощь. По данным канала, нарушители увезли человека в неизвестном направлении.

До этого в Тюмени супружеская пара устроила драку на проезжей части. На кадрах видно, как мужчина бьет женщину, которая кричит: «Я от тебя ухожу!». Далее заметно, как нарушитель толкает свою супругу в автомобиль и уезжает. По словам тюменцев, женщина предупредила, что дома мужчина может нанести ей травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Оренбурге на видео попало, как таксист-гастарбайтер избил пенсионера.