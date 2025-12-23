«Истошно кричал»: на видео попало, как приморцы на авто похитили человека

Во Владивостоке неизвестные на автомобиле похитили человека. Об этом сообщает «Владивосток, Приморье, Россия».
«В ночь на 23 декабря 2025 года, около 01:09, на улице Сахалинской, 35, трое молодых людей насильно посадили мужчину в автомобиль без государственных номеров, мужчина истошно кричал», — говорится в публикации.
Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как двое мужчин насильно сажают человека в автомобиль. На записи также слышно, как приморец кричит и зовет на помощь. По данным канала, нарушители увезли человека в неизвестном направлении.
