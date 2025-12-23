На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Истошно кричал»: на видео попало, как приморцы на авто похитили человека

Во Владивостоке на видео попало, как мужчины на авто похитили человека
true
true
true

Во Владивостоке неизвестные на автомобиле похитили человека. Об этом сообщает «Владивосток, Приморье, Россия».

«В ночь на 23 декабря 2025 года, около 01:09, на улице Сахалинской, 35, трое молодых людей насильно посадили мужчину в автомобиль без государственных номеров, мужчина истошно кричал», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как двое мужчин насильно сажают человека в автомобиль. На записи также слышно, как приморец кричит и зовет на помощь. По данным канала, нарушители увезли человека в неизвестном направлении.

До этого в Тюмени супружеская пара устроила драку на проезжей части. На кадрах видно, как мужчина бьет женщину, которая кричит: «Я от тебя ухожу!». Далее заметно, как нарушитель толкает свою супругу в автомобиль и уезжает. По словам тюменцев, женщина предупредила, что дома мужчина может нанести ей травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Оренбурге на видео попало, как таксист-гастарбайтер избил пенсионера.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Россияне жалуются на потерю зрения после гриппа. Как в этом состоянии себе помочь
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами